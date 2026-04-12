10年前、当時18歳だったアカリさんは、大学受験の際、学歴コンプレックスをこじらせた父親から土下座を強要されました。学費を得るためにその要求を受け入れたアカリさんは、同時に両親からの自立を決意します。そして大学進学を機に、両親とは次第に疎遠になっていったのですが……。第11話私たちのおかげだよね？【編集部コメント】やっぱり大学進学時の費用の返却を求めてきましたね。しかも「無理だよな」とか、本当に聞いて