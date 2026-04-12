＜東建ホームメイトカップ3日目◇11日◇東建多度カントリークラブ・名古屋 （三重県）◇7090ヤード・パー71＞「もっとレベルアップできれば、いいスコアも狙えると思う」。女子プロゴルファーの寺西飛香留は、課題を胸に3度目の国内男子ツアーを終えた。【写真】一輪の花…寺西飛香留の男子顔負けスイングスコアは「79」「78」で予選落ち。各日ともにバーディは1つ奪ったが、それ以上にボギーが重なった。パーオン率は第1ラウ