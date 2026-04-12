任期満了に伴う出水市長選挙は12日に投開票が行われます。出水市長選挙に立候補しているのは届け出順に新人で前の市議会議員、田上 真由美さん(62)、現職で3期目を目指す椎木 伸一さん(66)のいずれも無所属の2人です。投票は一部の会場を除いて午後7時まで行われ、即日開票されます。一方、任期満了に伴う姶良市長選挙は12日に告示され、これまでに現職と新人の2人が立候補しています。届け出順に現職で3期目を目指す湯元