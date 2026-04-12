2024年でツアーから撤退した上田桃子や25年プロテストに合格した藤本愛菜、千田萌花が在籍している「チーム辻村」を率いるプロコーチの辻村明志氏。今回はオーガスタの激しい傾斜でも正確なショットを打つマキロイについて聞いた。【連続写真】見事な軸回転！ マキロイのアイアンスイング◇◇◇少し古い話をしたいと思います。ローリー・マキロイのキャリアグランドスラム達成で幕を閉じた、昨年のマスターズ。松山英樹プロが