＜富士フイルム・スタジオアリス女子オープン最終日◇12日◇石坂ゴルフ倶楽部（埼玉県）◇6580ヤード・パー72＞国内女子ツアー最終ラウンドが進行している。最終組が前半を終えて、通算2勝目を狙うウー・チャイェン（台湾）、ツアー初優勝を狙う小林光希、岡山絵里、稲垣那奈子の4人がトータル7アンダーで首位に並んでいる。【写真】頭の位置がすごい…竹田麗央のスイングが超パワフル1打差5位タイには連覇を狙う安田祐香、岩井