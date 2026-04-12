京都府南丹市で小学６年の男子児童が行方不明となって２１日目。警察は１２日も捜索活動を続けています。 【写真を見る】あすで行方不明から３週間…京都小６男児の捜索続く４日連続で「シャベルで土を掘り起こす」などの作業 南丹市立園部小学校６年の安達結希さん（１１）は、先月２３日に父親の車で学校のそばまで送り届けられたあと、行方不明になっています。 警察はこれまでに捜索にのべ９５０人を投じていますが