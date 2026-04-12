お笑い芸人で整体師の楽しんご（46）が12日、Xを更新。自身のXの収益額を公開した。しんごは「X凄くね感謝しかない！今誰でもフォロバするからどんどんフォローして！」と記述。ドルで記されたXの収益が表示されたスクリーンショットを添付した。「合計支払額」は8793.7ドルと表示されており、その下に約2週間ごとの額が記されている。例えば3月28日〜4月11日は約1402ドル、3月14日〜同28日は約338ドルなどとなっている。1ドル