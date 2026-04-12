バラエティ番組『あざとくて何が悪いの? 特別版 令和の最強あざカワソングSP』が12日、ABEMAで配信された。『あざとくて何が悪いの? 特別版 令和の最強あざカワソングSP』場面カット(C)AbemaTV,Inc.○「何を歌うかよりもどこで歌うかが大事」番組では、令和の新定番“あざとカラオケソング”TOP10をスタジオで発表し、ランクインした楽曲のあざとい歌唱方法を、江端妃咲(Juice=Juice)がVTRで歌唱紹介。スタジオゲストのKEIKO・AY