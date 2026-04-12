【モデルプレス＝2026/04/12】お笑いコンビ・NON STYLEの井上裕介が4月11日、自身のX（旧Twitter）を更新。YouTuberのかすとの中華街ショットを公開し、反響が寄せられている。【写真】45歳吉本芸人「仲良しで楽しそう」“変装なし”美人インフルエンサーと中華街降臨◆ノンスタ井上裕介、かすと仕事の合間に中華街ショット披露井上は「仕事の合間に、中華街行って来た」とつづり、横浜中華街を訪れた際の写真を公開。ABEMAの高校