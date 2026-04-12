【モデルプレス＝2026/04/12】女優の長濱ねるが所属する芸能事務所「フラーム」の公式Instagramが、4月11日に更新された。長濱のオフショルダー姿を披露し、反響が寄せられている。【写真】27歳元坂道「華奢でびっくり」美肌輝くオフショル姿◆長濱ねる、美肩際立つオフショルショット披露投稿では「＃長濱ねる が出演するドラマ『＃10回切って倒れない木はない 』明日（4／12）22：30放送スタートです！！是非ご覧ください！」と