アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）がパーソナリティを務める“ラジオの中の学校”、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」（月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55）。4月8日（水）の放送では、ゲストにNiziUのRIKU先生とMAYUKA先生が登場！ 本記事では、メンバーのMAKO先生、MAYA先生の話や、6月に開催されるドームツアー「NiziU Live with U 2026 “NiziU : THE CINEMA”」につい