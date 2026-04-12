◆ベルギーリーグ▽プレーオフ１第２節シントトロイデン１―２クラブ・ブリュージュ（１１日・大王わさびスタイエンススタジアム）ベルギー１部シントトロイデンがプレーオフ１の第２節でクラブ・ブリュージュと対戦し、１―２で逆転負けを喫した。初戦で首位サンジロワーズに０―１で惜敗した迎えた一戦に、ＧＫ小久保玲央ブライアン、ＤＦ谷口彰悟、ＤＦ畑大雅、ＭＦ山本理仁、ＭＦ伊藤涼太郎、ＦＷ後藤啓介の日本人６選