５人組アイドルグループ「超ときめき♡宣伝部」の「かなみん」こと辻野かなみが１１日までに自身のＳＮＳを更新し、春らしいショットを公開した。インスタグラムで「＃滋賀旅行」とハッシュタグを付けて「琵琶湖と」と記し、ブラウンのアウター×白パンツ姿で琵琶湖の湖畔の満開の桜を楽しむ様子や、同グループメンバーの吉川ひよりと菅田愛貴との３ショットなどを披露した。この投稿にはファンからは「美美美美美美美