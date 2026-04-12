セ・リーグ最下位に沈む中日は１２日、ブルペンの強化として日本ハム・杉浦稔大投手を金銭トレードで獲得したと発表した。通算２２１試合に登板している経験豊富な右腕を加え、投手陣からチームを立て直す。１２球団最速で１０敗に到達するなど、ここまで借金７と苦しむ中日が水面下で動いた。１１日時点で救援陣の防御率は７・１８。今季はすでに救援投手に黒星がつくのが５度で、終盤に逆転を許すケースが目立っている。アブ