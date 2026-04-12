■これまでのあらすじ夫の彼女がSNSで「正妻に宣戦布告」と投稿していた。数日前に夫のポケットから落ちたイヤリングも彼女の仕組んだことだったのだ。その夜、夫はワイシャツに口紅をつけて帰ってきた。問い詰めたい気持ちを堪えて、妻は冷静に証拠を集める。家族口座から消えていた10万円も、今思えば彼女に使っていたのでしょう。あの人の話は、嘘ばかり…。夫は家族を裏切っている。でも、娘にとっては父親です。娘はパパが大