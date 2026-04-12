アメリカ軍は、ホルムズ海峡の機雷掃海の準備を始めたと発表しました。アメリカ軍は11日、ホルムズ海峡をミサイル駆逐艦2隻が通過し「今後数日のうちに、水中ドローンを含む追加部隊が海峡の掃海活動に参加する予定だ」と発表しました。このアメリカ軍の艦船がホルムズ海峡に入った際に、イラン軍が警告したとみられる通信が付近の船舶によって傍受されていました。イラン当局の警告か「いかなる軍艦も領海の通過は許可されていな