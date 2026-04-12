◇明治安田J2・J3百年構想リーグ第9節福島―札幌（2026年4月4日プレド）J3福島は12日、ホームでJ2いわきとの“福島ダービー”に臨む。試合に先立ってベンチ入りメンバーが発表され、今季から加入したFW三浦知良（59）が7試合連続となるベンチ入りを果たした。出場すれば5試合ぶりで、自身がJ最年長出場記録を更新する。5季ぶりにJリーグ復帰を果たしたカズは、2月7日の開幕戦でスタメン入り。Jシーズン開幕戦のピッチは2