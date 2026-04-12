お笑いコンビ・鬼越トマホークの金ちゃんが11日、自身のインスタグラムを更新。「下の子の幼稚園入園式！息子2人揃って同じ幼稚園」と報告し、共に幼稚園生になった長男＆次男との親子3ショットを公開した。【写真】「大きくなりましたね」「スーツかっこよ」金ちゃん＆長男・次男の親子3ショット金ちゃんは、ネイビーのパンツスーツ＆ベストに赤いネクタイを合わせた“入園式コーデ”で、2人の息子と並びニッコリ。「すくすく