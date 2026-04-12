日本ハムは12日、杉浦稔大投手(34)が中日に金銭トレードで移籍すると発表した。この日、本拠地エスコンフィールドにあいさつに訪れた右腕は取材対応し「びっくりはしましたが、本当チャンスなので。野球選手としてはありがたい話なので前向きに捉えてます」と感謝を口にした上で、地元北海道を離れることについては「やっぱり、ファイターズで過ごした時間も長かったので、もちろん寂しさはありますが、求められているというこ