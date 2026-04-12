大分県内に住む10代後半の女性が先月から行方がわからなくなっていて、警察は接点があったとみられる58歳の男を山中に死体を遺棄した疑いできょう未明、逮捕しました。死体遺棄の疑いで逮捕されたのは、大分市の姫野忠文容疑者（58）です。姫野容疑者は先月上旬、豊後大野市の山中に年齢や性別不明の遺体を遺棄した疑いがもたれています。警察は先月4日、10代後半の女性が行方不明になったという家族からの届け出を受けて捜査した