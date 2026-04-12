タレントの梅宮アンナが12日、ABEMA10周年を記念した特別番組『30時間限界突破フェス』内の企画企画「ダマってられない女たち 〜激動人生を生告白SP〜」に出演。手術後も日常生活をおびやかすがんの影響を明かした。【写真】胸元に光るジュエリー！膝丈ドレスで登場したMEGUMI番組では、2025年に結婚したアートディレクターの世継恭規氏とともに出演。自宅での新婚生活を披露した。インタビューに答える中、虫を避ける仕草を見