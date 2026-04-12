春の給料事情に注目します。「ベースアップで2万円上がります」「約2万〜3万円上がった」…。街では賃上げになったという声が相次ぎましたが、物価上昇に負けないものになっているのでしょうか？原油高騰の影響で苦渋の決断をした会社もありました。■「モチベーションはやっぱり上がる」東京商工リサーチによると、この春、賃上げを実施すると回答した大手・中小企業は5008社のうち、83.6％（今年2月時点）に上りました。給料に