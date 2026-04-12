自民党はきょう、年に一度の党大会を開催し、来年おこなわれる統一地方選挙や再来年の参議院選挙に向けて、党の結束を確認しました。会場のホテル前から中継です。今まさにおこなわれている演説で高市総理は、「国民との約束である公約を実現することが、今後控える選挙での自民党に対する信頼につながる」と訴えました。自民党鈴木俊一 幹事長「特別国会ではこれから重要法案の審議が控えています。引き続き、高市政権が掲