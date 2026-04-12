11日に両国国技館で行われたプロボクシングWBC世界バンタム級挑戦者決定戦で、那須川天心（27＝帝拳）に9回終了TKO負けした元世界2階級制覇王者フアンフランシスコ・エストラダ（35＝メキシコ）が、左肋骨を2本骨折していたことが分かった。一夜明けた12日、関係者が診断結果を明かした。エストラダは試合後、病院に搬送されて会見に出席しなかった。プロモーターのフアン・エルナンデス氏は「2つ前のラウンド（7回）から天