ファッション雑誌ViViが12日までにインスタグラムの公式アカウントを更新。元HKT48でタレント、モデルの村重杏奈（27）の写真集を告知した。公式アカウントでは「村重BODY、過去最大露出5／29発売村重ちゃんの写真集『あんな』では"オトナなあんな"をテーマに過去最大露出のカットにも挑戦!!初めて見る村重ちゃんがたくさん詰まった一冊をお楽しみに」と告知し、撮影風景を動画で投稿した。動画では村重の入浴シーンや、アイ