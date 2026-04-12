モデルあいまる（29）が12日までにインスタグラムを更新。結婚と妊娠を発表した。あいまるは「私事ですが、かねてよりお付き合いさせて頂いていた方と結婚いたしました」と報告。大きな花束を手にしたショットや、夫と思われる男性との幸せいっぱいショットを投稿した。続けて「そして、この度第一子を授かりました現在は安定期に入っており、体調も落ち着いてきています初めての経験に不安もありますが、彼の支えもあって安心