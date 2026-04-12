Snow Man・宮舘涼太主演。“400年後の未来からやって来たイケメンアンドロイド”役で出演し、ヒロイン・臼田あさ美と禁断の恋を繰り広げる前代未聞のSFラブコメディ『ターミネーターと恋しちゃったら』。4月11日（土）に放送された第2話では、宮舘演じるアンドロイド・時沢エータがなぜ、臼田演じる少女漫画編集者・神尾くるみを護るために現代にやって来たのか、その謎が明らかになるとともに、アンドロイドとわかっていながらも