4月12日よりTBS系で放送がスタートする日曜劇場『GIFT』で主演を務める堤真一のインタビューコメントが公開された。 参考：『GIFT』『夫婦別姓刑事』の予習としても必見？『爆弾』佐藤二朗×山田裕貴“圧巻の心理戦” 本作は、パラスポーツである車いすラグビーを舞台に、弱小チームに立ちはだかる難問の答えを導き出しながら、本気で心と身体をぶつけ合うことで仲間、家族の大切さ、そして