ウェイウェイ・ウーと平原綾香によるコラボレーション楽曲「祈りにみちて」が、4月24日に配信リリースされる。 （関連：平原綾香、『メリー・ポピンズ リターンズ』完全日本語吹替版で魅せたシンガー・声優としての表現力） 本作は、ウェイウェイ・ウーが2024年に発表した同名のインストゥルメンタル楽曲に、平原綾香が新たに歌詞を書き下ろし、自身がボーカルとして参加し