2033年の伊勢神宮の「式年遷宮」に向け、市民が木材を運び込む「お木曳き」が行われました。 【写真を見る】伊勢神宮の「お木曳き」 2033年の式年遷宮に使用される木材を運び込む 3000人の市民らが参加 「式年遷宮」は20年に一度、伊勢神宮の神殿などをすべて建て替え、ご神体を引っ越す行事で、次は7年後の2033年に行われます。 12日は「式年遷宮」で使用される木材を運び込む「お木曳き」が行われ、揃いの衣装に身を包んだ300