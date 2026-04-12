働きながらご家族の介護を続けていると、身体の疲れだけでなく、この先どこまで続くのだろうという不安を感じることがあるかもしれません。実際に、ご家族の介護や看護を理由に離職する方は、年間約10万人と報告されています。しかし、介護が始まったからといって、ご自身の仕事やキャリアをすぐに手放す必要はありません。公的な支援制度や介護保険サービスを組み合わせることで、フルタイム勤務を続けながら介護に取り組ん