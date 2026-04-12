噛みにくい・外れやすいといった入れ歯のストレスを解消する方法として「インプラントオーバーデンチャー」という治療法が注目されています。数本のインプラントで入れ歯を固定するこの方法は、実際に治療を受けた人からも「入れ歯が安定した」「食事が楽しくなった」という声が多く寄せられているようです。そこで今回は、インプラントオーバーデンチャーが従来の治療法とどのように違うかや