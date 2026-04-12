健康食品の制度には、機能性表示食品やトクホのほかに、栄養機能食品という分類も存在します。それぞれが対象とする成分や届出の要否、目的が異なるため、違いを把握しておくことが重要です。本章では、栄養機能食品の特徴と対象成分、そして目的別の選択基準についてご説明します。 監修管理栄養士：武井 香七（管理栄養士）帝京平成大学健康メディカル学部健康栄養学科卒業 横浜未来ヘルスケアシステム、戸塚共立第一病院3年