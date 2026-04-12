サントリーは、濃縮タイプのアルコール飲料「ほろよいのもと」2商品を2026年4月14日に発売する。「洋梨＆りんご」と「ライチ＆白ぶどう」飲み慣れていて馴染みのあるやさしい味わいで、アルコール度数3％の「ほよろい」ブランドから、好みの量を好みの割り方で楽しめる「ほろよいのもと」が、販路を拡大し通年販売される。いずれも、人気が高いという果物を組み合わせる。本商品1に対し、割り材3の作り方がおすすめとのことだ。「