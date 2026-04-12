お笑いコンビ・爆笑問題の田中裕二が、12日放送のTBS系『サンデー・ジャポン』（毎週日曜前9：54）に出演し、くりぃむしちゅー・上田晋也から暴露される場面があった。【写真】「パパさんさすが」「写真に愛情が溢れてる」田中裕二が撮影した妻・山口もえ新番組『上田晋也のサンデーQ』（毎週日曜前11：35）とのかけあいコーナーで、上田は「田中さんさ、この間、奥さんの山口もえちゃんに会って、もえちゃんが新しい家電