【明治安田J1百年構想リーグ】アビスパ福岡 1−0 V・ファーレン長崎（4月11日／ベスト電器スタジアム）【映像】ライン外の副審と接触した瞬間ピッチ上の主審ではなく、タッチライン外の“副審”と接触して転倒する珍事が起きると、不運に見舞われたアビスパ福岡のFW碓井聖生への同情の声が寄せられている。4月11日に明治安田J1百年構想リーグ第10節が行われ、福岡はホームでV・ファーレン長崎と対戦。その試合序盤に“世にも珍