俳優の堤真一が主演を務める、TBS系日曜劇場『ＧＩＦＴ』（毎週日曜 後9：00）が、12日にスタートする。本作は、車いすラグビーを舞台に、難問だらけの弱小チームと出会った孤独な天才宇宙物理学者が、チームの抱える多くの難問の答えを導き出しながら、本気で心と身体をぶつけ合うことで、仲間や家族の大切さを知っていくーー“愛と絆”のギフトの物語。【写真多数】堤真一、山田裕貴、有村架純ら…豪華キャストを一挙紹介！堤