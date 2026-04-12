9人組グループ・Snow Manの宮舘涼太が主演するテレビ朝日系オシドラサタデー『ターミネーターと恋しちゃったら』（毎週土曜後11：00）スペシャルメイキング第1弾が、TELASAで独占配信スタートした。撮影現場のメイキング映像だけでなく、アンドロイド・時沢エータを演じる宮舘、ヒロイン・神尾くるみを演じる臼田あさ美、少女漫画編集部員・副島昂樹を演じるTravis Japan・松倉海斗、くるみの親友でファッション誌編集者・富野