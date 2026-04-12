【明治安田J1百年構想リーグ】横浜F・マリノス 1−3 FC東京（4月11日／日産スタジアム）【映像】森保監督の前で「奪取→40m独走→絶品アシスト」まさに1人3役の活躍だった。FC東京のDF室屋成がDFとしてボール奪取から、ウイングのようなドリブル突破、さらにはトップ下ばりのスルーパスでゴールをお膳立てした一連のプレーにファンも歓喜し、日本代表への待望論も浮上している。4月11日の明治安田J1百年構想リーグ第10節で、FC