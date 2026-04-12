NPB(日本野球機構)は12日の公示を発表。中日は吉田聖弥投手を1軍登録しました。吉田投手は、2024年ドラフト2位で西濃運輸から中日に入団。ルーキーイヤーとなった昨季は、5試合に登板し、0勝1敗、防御率5.00でした。今季ファームでは、1試合の先発を含む4試合の登板で、9回2/3を投げて1勝、防御率4.66の成績を残しています。チームは前日までに両リーグ最速で10敗目を記録。借金7を数え、最下位に沈んでいます。