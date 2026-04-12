アメリカで炎上する車から女性を警察官が救出する様子がカメラに捉えられた。炎上の原因は逃走中の盗難車に衝突されたことで、盗難車の男はその場で逮捕された。また、盗難車には赤ちゃんも同乗していたが無事救出されている。燃え上がる車の中から女性を救出アメリカ・フロリダ州の路上で車同士の衝突事故が発生し、車が炎に包まれた。撮影されたのは、閉じ込められた女性が助け出された一部始終だ。駆けつけた警察官が見たのは、