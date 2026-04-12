俳優鈴木福（21）の妹でタレント、アーティスト鈴木夢（19）が12日までにインスタグラムを更新。韓国留学していることを明かした。夢は「実は今、留学で韓国に来ています！ミュージカルに目覚めた時、ダンスをもっと頑張りたいと思った時、いつか海外で学べたらな、なんて考えていました」と記し、「ホストファミリーも温かく迎え入れてくださって、多国籍の友達もできて、韓国語と英語での会話で、まだまだ分からない事も多いで