食品スーパー「アルビス」が、店舗と直結した常設のフードドライブを設置し、11日から運用が始まりました。食品スーパー「アルビス」では、食品ロスや食品廃棄物の削減に力を入れていて、12日は、フードドライブボックスが設置された白山市内の店舗で、セレモニーが開かれました。県内10店舗目の設置で、白山市では初めてとなります。また今回は、白山市で、子ども食堂などを運営する「