突然の転勤話に戸惑いながらも、夫の考えに違和感を覚えた女性。これまで夫になかなか言えなかった本音と向き合い、一歩踏み出した先で見えたものとは──。今回は筆者の知人から聞いた、心が揺れるようなエピソードをご紹介します。 気持ちを伝えることが苦手 私はもともと、自分の気持ちを言葉にするのがあまり得意ではない性格。 結婚してからもその傾向は変わらず、夫の考えを尊重しながらできるだけ波風を立て