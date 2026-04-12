身の回りを可愛く彩るのにぴったりなチャームが手に入る【ガチャ】に注目。ちゅるんとしたビジュアルの「サンリオガチャ」が登場しており、フォルムが映えるのも相まって、目印にもおすすめしたいところ。今回はボールチェーンで取り付け可能な、心ときめく可愛いガチャをご紹介します。 涼しげなビジュアルの「サンリオキャラクターズ なかよしドロップチャーム」 絶妙なちゅるんと感が