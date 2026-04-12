ベテラン漫才コンビ「ザ・ぼんち」のぼんちおさむ(73)が11日、自身のインスタグラムを更新。孫娘との2ショットを公開した。 【写真】かわいい孫娘と一緒でデレデレのおじいちゃん 「孫とデートからのお祝いマッサージプレゼント」と投稿し、通天閣をバックにデレデレのぼんちおさむと孫娘が寄り添ってピースサインをする写真と孫娘に肩をもんでもらう動画を掲載。ハッシュタグで「#上方漫才大賞 #