中日に金銭トレードで移籍することが発表された日本ハムの杉浦稔大投手（３４）が１２日、新天地での再スタートを誓った。エスコンで取材に応じ、「びっくりはしましたけど、でも本当にチャンス。野球選手としてありがたい話なので、前向きに捉えています」と語った。新庄監督からは、「本当にチャンスだと思って、向こうに求められて行くから、本当にチャンスだから頑張ってくれ」と、エールを送られたという。また、中日に在