☆中日―阪神（１３：３０・バンテリンドーム）中日＝高橋宏、阪神＝高橋１１日の阪神はバンテリンドームで４本塁打。３番の森下、４番の佐藤が２本、そして５番の大山とクリーンアップがそろい踏み。この球場で１試合４本塁打は、２０１７年８月１８日の中日戦で記録した４本と並ぶチーム最多本数だった。阪神は１０日にも森下が本塁打しており、２試合で計５本。このうち４本が新設されたホームランウイングに飛び込んだ。