◆歌舞伎座「四月大歌舞伎」（２７日千秋楽）中村勘九郎が喜ばせ笑わせている。観客は首を伸ばして上方を見ている。今月は勘九郎奮闘の夜「浮かれ心中」に注目。井上ひさし原作による初の新作歌舞伎で勘九郎が珍しい宙乗りに挑んでいる。珍しいと書いたが中村屋が宙乗りを披露するのはこの演目だけ。１８世勘三郎が平成９年８月の明治座で初演し４回。勘九郎は３回目だが歌舞伎座では初めてだ。勘九郎が演じる栄次郎は豪商伊