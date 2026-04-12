高知城歴史博物館が4月12日に観覧者70万人を達成し、セレモニーが開かれました。高知市の高知城歴史博物館は12日、観覧者70万人を達成しました。70万人目となったのは兵庫県から観光で訪れた尾方弘樹さん・和子さん夫妻で、館から記念品としてオリジナルの図録などが贈られました。尾方さん夫妻は何度も高知を訪れていて、今回は高知の歴史を知りたいと思い、初めて館を訪問したということです。■尾方弘樹さん「大変ハッピ&